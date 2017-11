von t.ly_163268 » Sa 4. Nov 2017, 16:35

Hallo zusammen,ist es möglich in einem bestimmten Ordner nach bestimmten Kriterien zu suchen wie:- zeige mir Dateien an die die gleiche Größe haben mit den Wörtern Clean und Dirty.Beispiel:DateinameTest Clean (ist 8mb groß)Test Dirty (ist 8mb groß)Ziel:Ich möchte alle Dateien angezeigt bekommen dieA: die gleiche Größe habenB: das Wort Clean enthältC: das Wort Dirty enthältIch hoffe ihr könnt mir helfen bin echt am verzweifeln