von Hannes N » Sa 4. Nov 2017, 18:00

Also: Festplatten werden im Finder definitiv angezeigt. Gestern nach dem einschalten hat auch alles wieder funktioniert. Festplatte war auf dem Schreibtisch, konnte Sachen drauf speichern und auch bearbeiten. Heute morgen wieder eingeschaltet und Festplatte war wieder weg. Kann jetzt nur noch umständlich über den Finder drauf zugreifen und nur noch lesen, also nichts drauf kopieren oder markieren, o. Ä. Erste Hilfe über das Festplattendienstprogramm hat auch nicht geholfen. Hab aber nochmal bei den dortigen Informationen geguckt und dort steht bei "Eigentümer aktiviert" "Nein". Könnte das daran liegen? Und wenn ja, wie kann ich das am besten beheben?^^