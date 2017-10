von dpiol » So 15. Okt 2017, 09:12

Hallo zusammen,

im iCloud Browser lassen sich ja diverse Dateien via "Einstellungen -> Dateien wiederherstellen" wieder herstellen, resp. das Löschen oder modifizieren wieder Rückgängig machen... Nur, gilt dies für alle Datei-Typen und Verzeichnisse? Denn mir ist folgendes aufgefallen:

Ich habe im Root-Verzeichnis des iCloud Drives einen Ordner Dokumente erstellt (manuell) und dort diverse pdf und andere Dateien in weiteren Unterverzeichnissen abgelegt. Die Synchronisation mit anderen Geräten funktioniert wunderbar. Zu Test-Zwecken habe ich mal einen Verzeichnis-Ast mit diversen Dateien (pdf) auf dem Laptop gelöscht und diese via Web-Browser im iCloud Drive versucht wiederherzustellen. Nun ja, diese gelöschten Ordner und Verzeichnisse wurden nicht als wiederverstellbar angezeigt.... waren also verloren.



Ich frag mich nun ob sich das wiederherstellen nur auf die iCloud-Native Dateien (Pages, Numbers, etc.) bezieht?



Gruss

Domenico