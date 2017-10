von tim.bangert_161507 » Do 12. Okt 2017, 22:00

Mein macbook pro retina 13 early 2015 geht leider nicht mehr. Ich habe die 256 gb ssd ausgebaut. Nun würde ich sie gerne extern an ein anderes macbook anschliessen, um die daten zu sichern. Leider ist mir nicht klar, was für eine verbindung die ssd nutzt und was für einen usb adapter ich kaufen muss.

Kann mir jemand weiterhelfen?