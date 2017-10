von Herkules Rockefeller » Fr 6. Okt 2017, 14:33

Hi,



tut mir leid, dass ich so früh erneut ein Thema eröffnen muss, aber das lässt mir keine Ruhe.



Auf meinem iMac war bis gestern Yosemite installiert, der Bootvorgang dauerte exakt 14 Sekunden vom Powerknopf zum Desktop.



Seit dem erfolgreichen Update auf High Sierra dauert das booten mindestens 3 Minuten, teilweise länger. Ein Neustart benötigt ebenfalls über 3 Minuten.



Ich kann leider im Netz niemanden finden, bei dem das Problem in diesem Ausmaß zutrifft.



Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Trick, was ich ein/ausstellen muss, um wieder etwas flotter auf den Desktop zu gelangen?



Danke im Voraus!