von dan.west_160793 » Di 3. Okt 2017, 15:53

Hallo zusammen,



habe meinem Kollegen und Freund ein einwandfrei laufendes MacBook Pro abgekauft. Er hat seine Daten gelöscht... Ich habe mich vergewissert, dass FileVault deaktiviert ist, habe seinen iCloud Account abgemeldet (die scheinbar üblichen Stolperfallen, die man sich schnell "ergooglen" kann) und bin dann nach den gängigen Tutorials zum Neuaufsetzen von OS X über web vorgegangen.



An den Strom, per LAN ans Netzwerk. Alte Festplatte gelöscht (dreifach überschrieben). Dann "OS X neu installieren". Der Download läuft immer komplett durch (Lion 10.7) und dann heiß es immer ohne weitere Spezifikation "Ein Fehler ist bei der Vorbereitung der Installation aufgetreten - Versuchen sie den Vorgang neu". Unendliche Versuche, immer erfolglos.



Als letzten hilflosen Versuch hat mein Kollege (gut gemeint aber schlecht gemacht) dann den Mac aus seiner iCloud gelöscht und dabei den vierstelligen Code eingegeben. Apple denkt nun als der Mac sei gestohlen oder solle gesperrt werden. Beim Booten kommt nun aber nicht die Aufforderungen den Code einzugeben. Das wäre ja schön, denn diesen kennen wir ja... Es kommt EWIG dieser sich drehende Kreis, der wohl anzeigt, dass das MacBook irgendwas tut... Er arbeitet also irgendwas aber man weiß nicht was. Habe das auch schon mal zwei tage laufen lassen. Das Teil kommt über diesen Punkt aber nicht weg.



Habt ihr Ideen, wie ich das Macbook ohne teure Spezialisten hinbekomme (denn dann wäre das Schnäppchen keines mehr)? Kann doch nicht so schwer sein... Die Dinge werden auch öfter mal verkauft und von neuen Besitzer genutzt... Aber irgendwie will es bei mir blutigem Mac-Anfänger nicht klappen.



Es handelt sich um ein MD313D/A, Model No: A1278

Und die Anzeige sieht aus, wie in der angefügten Datei.



Kann ich auch unter Windows nen bootfähigen OS X Stick hinbekommen? Habe keinen zweiten Mac... Wo bekomme ich nen 10.7-Download her? Wäre das überhaupt hilfreich? Was könnte helfen?