von giuseppe.feppe_160730 » Mo 2. Okt 2017, 22:21

Guten Abend zusammen,ich habe heute das neue Betriebssystem Sierra High installiert, hat alles funktioniert. Nun wollte ich mich auf einer Seite in Safari anmelden und ich habe alle meine Passwörter im Schlüsselbund gespeichert. Als mein Passwort nicht bei Safari angezeigt wurde, wollte ich bei der Schlüsselbundverwaltung nachschauen was los ist. Dort habe ich festgestellt das alle meine Login Daten verschwunden sind. Jetzt weiß ich nicht woran es liegt, ob ich versehentlich was falschen gedrückt habe oder irgendwas bei der Installation schief gegangen ist.Ich hoffe ihr könnt mir in irgendeiner weiße weiterhelfen.MfGFeppe