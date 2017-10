von andreas.effenberger_122632 » Mi 4. Okt 2017, 08:57

Also ich habe ein Kabelmodem welches per Ethernetkabel mit der TC verbunden ist. Die TC soll mein „Chef“ sein, daher WLAN 2,4 und 5 GHZ laufen ausschließlich über die TC. WLAN am Kabelmodem habe ich deaktiviert. Wichtig für mich ist auch, dass ich per MAC aus einem externen Netz auf die TC zugreifen kann.