von sedl » Mo 2. Okt 2017, 20:49

Moin,



Mist wäre auch zu einfach gewesen.



Ich weiss was du mit verblassen meinst bei in Programmen wie Safari ist ja immer nur das aktive Fenster nicht blass. Acht mal darauf was oben in der Menüleiste steht wenn das Fenster blass wird.



Ansonsten leg mal einen neuen Benutzer an und schau ob das das Problem auch auftaucht, so kann man mögliche Störenfriede die in Benutzerordnern liegen ausschliessen.



Okay nur damit wir nicht aneinander vorbeireden mit Maus meinst du nur den Zeiger, du nutzt das Trackpad am Book und auch da passiert es.



gruss



sedl