von robin_160361 » Mi 27. Sep 2017, 20:05

Ich habe die interne Festplatte gelöscht. Dann habe ich Sierra installiert. Im Anschluss daran kam der Migrationsassistent und hat gefragt, ob ich irgendwelche Daten importieren will. Wollte ich aber nicht. Dann ist der Mac ganz normal gestartet. Jetzt hat er das Backup gemacht. Dann habe ich erneut die Festplatte gelöscht und nochmal Sierra installiert. Jetzt habe ich beim Migrationsassistent angeklickt, dass ich Daten von einem Time Machine-Backup übertragen will. Nach einem Klick auf "Weiter" kommt die Backup-Festplatte. Wählt man die aus und klickt auf "weiter", dann wird das letzte Backup installiert. Ich will aber das vorletzte installieren. Dazu klickt man beim Auswählen der Festplatte auf "Anderer Server ..." hier steht dann "Gib die Adresse eines Dateiserver- oder Time Machine-Backups ein." Ich weiß von der Adresse aber nur : /Volumes/FREECOM HDD/Backups.backupbd/Robins iMac/2017-09-13-003514

und das reicht nicht. Ich will eigentlich nur wissen, wie ich rausfinde, was ich da genau reinschreiben soll.



Ich hoffe das war verständlich genug, eigentlich sind aber nur die letzten 2 Sätze wichtig.