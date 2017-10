von limonetta_152024 » Mi 27. Sep 2017, 14:05

Hallo!

Habe eben mein Mac nochmals hochgefahren und das Hintergrundbild war das von SIERRA mit dem Gebirge. Bin mal auf den Apfel gegangen und "Über diesen Mac" angeklickt und siehe da, er zeigt mir an, dass HIGH SIERRA Version 10.13 installiert ist. Bin dann mal auf die Hintergrundbilder gegangen, und da hatte er auch das neue Bild mit dem SEE und dem Berg, dass überall mit High Sierra zu sehen ist!!!

Also hat er doch richtig installiert ?? Nur das alte Bild hat mich dann wohl irritiert ?? Habe nun das neue Bild aktiviert und jetzt hat er das Bild mit dem See am Schirm !!

Dann ist wohl jetzt alles OK ??? Es ist noch genügend Platz auf meiner SSD frei, sodass ich doch jetzt arbeiten könnte ??

Bitte um Kurze Info. Danke im Voraus !

LG Limo