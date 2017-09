von Nico Posselt » Sa 2. Sep 2017, 20:06

Hallo,



ich besitze seit ca. 9 Monaten ein iMac 27 Zoll Ende 2015.

Habe seit dem ich einen neuen Netzanbieter habe Probleme ein Programm zu öffnen, dadurch habe ich das erste mal den gesicherten Modus verwendet.

Also wie gesagt mit der Shift-Taste den iMac hochgefahren.

Dazu gesagt werden muss im Normalem Modus läuft der iMac wunderbar (hab nur das eine Problem mit dem einem Programm) sonst keine Fehler.



Aber sobald ich im gesicherten Modus hochfahre scheint mein Mac verrückt zu spielen.

Wie folgt: Allerdings wirklich NUR im abgesicherten modus!

Es schieben sich weiße Balken von oben nach unten und von links nach rechts. (das nur im Anmeldefenster)

Sobald ich dann einen Client von einem Programm öffne spielt sich das Spektakel mit weißen balken etc. auch da ab.



Mir ist dabei aufgefallen das er im abgesicherten Modus extrem viel CPU Auslastung im WindowServer hat.

Teilweise 97%.

Das ganze extrem schwankend.

Ich weiß im abgesicherten Modus arbeitet er viel, überprüft die Festplatte etc. allerdings hat er diese Ausschwankung auch noch nach 30 Minuten.

Durch diese Ausschwankungen laggt es auf der Oberfläche auch extrem und es lädt wenn man etwas öffnen will sehr lange.

Ich gehe davon aus das die weißen Balken dadurch auch entstehen.



Ich habe versucht einen Screenshot der Balken zu machen, allerdings sieht man auf denen screens diese Balken nicht?? obwohl sie zu der Zeit auf dem Bildschirm zu sehen waren.



Kann das die Grafikkarte sein?

Kennt ihr ähnliches?

Ist es normal das der WindowServer so viel CPU im abgesicherten modus braucht und das nicht nur kurz nach dem hochfahren?



Bitte um Hilfe



Wie gesagt das ganze ist nur im Safe Mode, sobald ich normal starte läuft alles super.



Mit freundlichen Grüßen