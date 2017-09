von cihantopcu96_158051 » Sa 26. Aug 2017, 10:59

Also PokerStars läuft aus OSX und der lässt Ihn ziemlich pusten CPU Takt fährt runter GPU liegt bei 100 Grad ist ziemlich schwer irgendwas noch zu machen während das Programm läuft.



Bei Windows ist es genau so, Windows läuft über BootCamp also kein Parallels o.ä. .



Doch bei Windows ist es kein Problem wenn man die Lüfter manuell steuert jedoch bei PokerStars ziemlich krass.



Auch aufgefallen ist mir das bei Websites wie Facebook es ebenfalls Probleme mit der Temperatur gibt.



Was meinst du mit das Flash dafür sorgt das er pusten muss. Gibt es dafür eine Lösung ?

Mit freundlichen Grüßen