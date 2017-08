von MasterOfDesaster » Fr 18. Aug 2017, 16:46

Grade ohne Mac aus dem Kopf, bin mir also nicht zu 100% sicher, ob das so war:

1. In das Verzeichnis der System-Festplatte "Macintosh HD" wechseln

2. [cmd] + [J] drücken (gibt es alternativ auch irgendwo in der Menüleiste als Punkt Darstellungsoptionen oder so ähnlich)

3. Die Sachen wie Sortierung entsprechend anpassen

4. "Als Standard speichern" drücken



Ein paar Ordner wie die Programme-Ordner ignorieren das aber glaube ich trotzdem weiter. Falls du nur Ordner vor allen anderen Dateien anzeigen willst gibt es in den Finder-Einstellungen unter Erweitert einen entsprechenden haken.