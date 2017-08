von Nadine Haidmayer » Sa 5. Aug 2017, 11:45

Hallo ich hätte da eine frage zu der ich im Netz nichts finde.



Und zwar zur Erklärung ich habe ein Mac Book und einen i Mac.

Habe beide auf einer Externen Platte gesichert.



Nun ist es so das ca. vor einem Jahr der i mac seinen geist aufgab.

wir konnten ihn dann wieder herstellen und er ging dann einige zeit wieder.

Das selbe bei dem Mac. Book.



Nach dem die beiden mehrmals Neu Installiert wurden gibt es mehrere Back up.



Mit jeweils unterschiedlichen Inhalt.



Nun möchte ich zu all den Fotos zugreifen.



Sind immerhin Fotos der letzten 7 Jahre.



Die zwar alle auf der Externen sind aber nicht mehr auf i Mac oder Book.



Nun ist die Frage wie bekomme ich die I Photo Sicherung der Externen wieder auf den I Mac in die Fotos, oder auch nur in einen Ordner (das ist egal)



Den ich kann sie auf der Externen ja nicht ansehen, und es ist zwar schon das sie dort sind ich sie aber nicht verwenden kann.



ich hoffe ihr versteht was ich meine, und könnt mir helfen.



Danke