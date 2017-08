von sedl » Mi 2. Aug 2017, 23:29

Moin,



wenn du mit Shift Startest passiert das gleiche wie beim normalen Start oder was anderes? Denn mit Shift sollten ja nicht zum System gehörigen .kext abgeschaltet sein, was so es da das gleiche Problem gibt ja eher gegen .kext als Ursache spricht.

Da du ja kein aktuelles Backup hast würd eich folgendes machen. auf einer extrebn Platte oder Stick ein frisches macOS installieren, von da starten. Wenn das geht die Interne Platte mit dem Problem OS auf einer weiteren Platte sichern, zB mit Timemaschine. Dann das Defekte System durch ein altes Backup wieder zum laufen bringen und die gesicherten Daten der defekten Variante per Hand wieder zurückholen.



Ich hoffe das war halbwegs verständlich, es ist schon etwas spät. Ach ich frage mich gerade welches System du den einsetzten willst wenn das wirklich dein letzter Mac sein soll nur weil ein paar Hundert Leute Probleme haben, das ist bei Anderen Systemen ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich, es ist ja nun mal so das sich nur Leute melden wenn es Problem gibt und bei ja jetzt doch einigen Millionen Leute sind ein paar Hundert nicht wirklich viel. Also auch wenn ich den Frust und Ärger verstehen kann erstmal tief durchatmen und entspannen.



gruss und trotz allem eine Gute Nacht



sedl