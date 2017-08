von sedl » So 23. Jul 2017, 22:13

Moin,



starte mal neu und halt dabei die Hochstelltaste gedrückt, dadurch startet der Rechne ohne Erweiterungen. Ich hatte dein beschriebenes Problem mal vor Urzeiten während des Umstieg auf intel, da war es ein Plugin.

Also sollte er so normal starten lege mal alle neueren Plugins aus dem Ordner an einen anderen sicheren Ort und starte dann ganz normal.



gruss



sedl