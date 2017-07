von Marcel Richter » Fr 14. Jul 2017, 14:06

Hallo zusammen!



Für folgendes Problem suche ich eine Lösung: ich möchte den Speicherort für Screenshots auf folgenden Pfad festlegen via Terminal:



/Users/marcel/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Desktop/Screenshots



Es funktioniert einfach nicht:

Last login: Fri Jul 14 14:46:57 on ttys000

Marcels-iMac:~ marcel$

Marcels-iMac:~ marcel$ defaults write com.apple.screencapture location ~/Users/marcel/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Desktop/Screenshots

2017-07-14 15:00:08.103 defaults[69930:12346233] Unexpected argument Documents/com~apple~CloudDocs/Desktop/Screenshots; leaving defaults unchanged.



Warum nicht??