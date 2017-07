von cmwolfseye_154511 » Di 4. Jul 2017, 13:14

Hi,habe mir für meinen Windows PC (nein, leider NOCH kein Mac User) das Magic Keyboard gekauft, weil ich auf Grund von Problemen mit meinem Handgelenk auf Dauer doch flache und schnell reagierende Tasten umstellen muss. Außerdem können wir das Keyboard noch bei unserem iPad verwenden, so deswegen der Gedankengang.Offensichtlich habe ich ein wenig mit nicht funktionierenden Tasten & Tastenkombination zu kämpfen, die man im Windows ganz leicht hinkriegt.Da die kleine Tastatur nicht mal eine Delete Taste hatte, habe ich mir heute die große, also die mit dem Numpad geholt. Da kann ich wenigstens CTRL + ALT + ENT hinkriegen. Und die FN Tasten funzen ja wie es scheint nicht.Leider finde ich u.a. keine Tastenfunktion wie z.b. für EINFÜGEN die funktioniert. Weiß jemand ob es diese Taste in irgendeiner Form überhaupt gibt, so das ich sie benutzen kann ? Das gleiche gilt wie für die DRUCK Taste. Hab mir schon nen Wolf gegoogelt, aber wenn ich irgendwas finde, dann immer nur für die Situation mit Bootcamp und Windows auf dem Mac installiert. Das hilft mir also nicht.Wäre wirklich dankbar für jegliche Hilfe. Und ich hoffe bald auch mal im Mac Lager unterwegs zu sein, kurz nachdem ich mal im Lotto gewonnen habe.GrußWolf