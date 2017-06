von Katrin.leistner_154253 » Fr 30. Jun 2017, 15:21

Hilfe!An alle erfahren Spezis hier: sorry im Voraus! Ich bin Alltags-Mac-Nutzerin (weil mir mein Schulkollege damals gesagt hat, Macs laufen so stabil und sind so sicher). Und jetzt verfalle ich gerade etwas in ratlose Panik-starre.Mein MacbookPro, mit dem ich heute Vormittag noch problemlos gearbeitet habe, fährt nicht mehr hoch. Anbei ein Bild von der entsprechenden Meldung.Was kann ich tun? Gibt es irgendetwas wie einen sicheren Start, ein Rücksetzen? Ich würd ja wie früher mal den Akku rausnehmen, aber das geht ja auch nicht so einfach...Danke für's Vorbeischauen!