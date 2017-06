von oliver.fries_153785 » Fr 23. Jun 2017, 06:28

Guten Morgen,



weiß jemand bitte, woran es liegen könnte, dass sich ein Mail-Adressen-Vorschlag einfach nicht löschen lässt unter 10.12.5 ?



Die Mailadresse wird trotzdem beim Erstellen eines neuen Emails in der Adresszeile vorgeschlagen unter "In Mail gefunden". Mail-Index neu angelegt habe ich schon und Bestandteile dieser Mailadresse erscheinen auch nicht in der internen Suche von Apple Mail, wenn ich sie dort eingeben.



Somit gibt es auch kein Email in den Postfächern oder im Posteingang etc., wo die Adresse noch vorkommen könnte, richtig ?



In dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass in der Library im Ordner Mail-Anhänge uralte Mail-Anhänge von Mails gespeichert waren, die schon längst endgültig gelöscht worden sind.



Apple Mail schein also ein riesengroßer Datensammler geworden zu sein und ggf. ist in irgendwelchen Library-Dateien auch besagte Mail-Adresse gespeichert, die ich über die normale Benutzeroberfläche von Apple Mail nicht löschen kann.



Verstehs nicht, was Apple da mittlerweile programmiert und wäre super, wenn jemand eine Idee hat, wo ich noch was löschen könnte.



Besten Dank !