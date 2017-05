von Chris Schwaab » So 21. Mai 2017, 11:46

seit Jahren plagt mit ein Problem beim MAC:

ich habe bspw. Photoshop auf und 20 Finder-Windows geöffnet. Nun gehe ich auf den Desktop - alle 20 Finder-Windows verschwinden. Nun möchte ich NUR EIN Window anwählen - aber immer wenn ich eines anwähle knallen mir ALLE 20 Fenster ins Gesicht. Das ist echt n Witz.

Beim PC kann ich, wenn ich 20 Ordner geöffnet habe auch auf den Desktop gehen, dann einen Auswählen, dann sogar einen 2ten Auswählen etc. - also ganz gezielt ohne dass mir Windows alle Ordner ins Gesicht ballert. Was soll das bei Apple? Das bremst meinen Workflow so dermaßen, dass ich für meine tägliche Arbeit noch immer den PC bevorzuge.

Wie kann ich dieses Problem umgehen? Gibt es da eine Terminal-Zeile o.ä.? Das Problem müssten doch eigentlich alle haben, die am Mac arbeiten.



