von Vagabundo2_150896 » Fr 5. Mai 2017, 22:50

Liebe Community,



ich wende mich mit folgenden Problem an euch. Ich habe soeben Sierra installieren wollen auf meinem MacBook Pro 15 Zoll Baujahr 2012/13 (weiß es nicht genau). Während der Installation hat sich der Mac plötzlich aufgegangen. Der Mac lässt sich zwar starten. Doch sobald ich mein Konto anklicke und mein Passwort eingebe, will er die Software wohl wieder installieren. Danach erscheint oben links im Fenster ne Reihe an weißer Schrift (verstehe leider gar nichts) und der Rechner startet neu. Ich komme gar nicht mehr in mein Konto. Habe selbstständig recherchierter und die PRAM zurückgesetzt. Keine Chance. Könnt ihr mir evtl helfen, zumal ich die Woche wichtige Dokumente fertig bekommen muss.



Liebe Grüße

Ive