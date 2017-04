von sedl » Fr 28. Apr 2017, 22:34

Moin,



hast du einen kostenpflichtigen iCloud Account? Denn wenn nicht sind ja mit 5GB nicht gerade viel, wenn man Dateien auf dem Schreibtisch oder im Dokumente Ordner lagert und wenn sich jetzt nicht gross was geändert hat sind das ja die einzigen Ordner die in die Cloud ausgelagert werden.



Allerdings ist es selbst dann seltsam das die Dateien weg sind, ausser du hast noch ein anderen Sierra Rechner mit gleichem iCloud Account mit weniger Daten.



Kannst du bitte mal genauer beschrieben was du mit Oberfläche vollkommen verändert meinst. So gross sind die Unterschiede zwischen El Capitan und Sierra ja nicht.

Schön wäre auch wenn du mal die Systemeinstellungen von iCloud hier als Bildschirmfoto einstellst. So ist es einfach zu wenig für gute Hilfe, ausser halt der Ratschlag mit wiederherstellen aus einem Backup.



gruss



sedl