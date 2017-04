von Holger Kolmer » Mo 17. Apr 2017, 09:10

Guten Morgen,



mein iMac lässt sich per Maus aus dem Ruhezustand aufwecken. Laut Lampe im G-Logo der Maus ist auch Energie vorhanden. iMac kommt aus dem Ruhezustand aber der Mauszeiger steht oben links in der Ecke und die Maus macht keinen Ruck. Erst ein trennen der USB-Verbindung löst das Problem und die Maus funktioniert wieder so wie sie soll.



Hab ich irgendeine Mauseinstellung verdaddelt warum das nicht wirklich funktioniert?



iMac ist aus November 2016, also neu...



Wenn ihr weitere Details braucht bitte fragen...



Vielen Dank für eure Mühen und mögliche Hilfen, hab schon diverse Abende gegoogelt aber nicht wirklich nützliches gefunden.