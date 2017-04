von stiman1_149570 » Fr 14. Apr 2017, 15:45

Hallo Leute,



MBpro Anfang 2015, 500gb, OS X Sierra 10.12.4



ich habe vor kurzem meine iTunes-Mediathek auf eine externe HDD ausgelagert. Von meinem internen Speicher habe ich den Medienordner bereits gelöscht. Soweit funktioniert alles reibungslos.



Allerdings habe ich festgestellt, dass mir in "Über diesen Mac" > "Festplatten" die Menge an GBs auf meinem internen Flash-Speicher angezeigt werden, welche eigentlich längst gelöscht sein sollten.

Ebenso die Speicherverwaltung zeigt mir noch an, dass iTunes noch Speicher in Anspruch nimmt, obwohl keine Titel sichtbar sind.



Papierkorb ist geleert, einige Maccleaner habe ich laufen lassen. Resultat: Die 14,72 gb werden weiterhin angezeigt, obwohl sich auf meinem Mac augenscheinlich keine Musikdateien befinden.



Zur Visualisierung meines Problems habe ich einen Snapshot hinzugefügt.



Ich hoffe, es kann mir jemand helfen:) - Danke schon mal im Voraus!