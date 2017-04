von mac-christian » Sa 8. Apr 2017, 12:24

Etwas mehr Informationen wären schon hilfreich.Als du diese Datei zum ersten mal esehen hast - was hast du da vorher am Mac geändert (Software installiert, oder sonst was?Wirfst du diese Datei jedesmal in den Papierkorb - und sie wird trotzdem immer wieder neu angelegt?.cpgz ist ein komprimiertes Dateiformat, die Originaldatei heisst vermutlich "nur " ui.bin. Dekomprimieren kannst du es bestimmt mit The Unarchiver , aber selbst dann wirst du aus der Datei kaum herauslesen können wofür sie sein soll. Obwohl - versuchen kannst du es ja. Einfach mal mit irgendeinem Texteditor öffnen.Wenn die Datei immer wieder neu angelegt wird: Beende mal alle laufenden Programme, und dann schau in der Aktivitätsanzeige was da noch so läuft. Hast du evtl. irgendwelche "nutzlosen Helfer" wie den MacKeeper installiert?