von lecano2012_148628 » Fr 31. Mär 2017, 23:24

Hallo zusammen,



ich hatte einige Zeit lang mein MacBook Late 2009 rein mit Windows im Betrieb. Da ich keinen anderen Mac oder ein weiteres MacBook besitze, konnte ich keinen Installations Stick mit macOS Sierra erstellen.



Da ich die Mac OS X 10.6.3 Installations CD besitze habe ich nun mit dieser wieder macOS installiert. Nur kann ich nun leider nicht auf 10.9 updaten, um dann auf macOS 10.2 upzudaten.



Mac OS X 10.8 kann immer noch in Store bei Apple gekauft werden, aber ich habe hier die Sorge 20€ in den Sand zu setzen, da die Version evtl. nicht heruntergeladen werden kann.



Wenn ich bei "gekaufte Artikel" im App Store bei Mavericks auf "Laden" klicke passiert nichts.



Ich habe auch die ganzen Downloads auf der Apple Support Seite versucht, leider ohne Erfolg.



Hat jemand eine Lösung? Kann ich 10.8 kaufen OHNE dass ich 20€ in den Sand setze da ich 10.8 wie auch 10.9 nicht herunterladen und installieren kann?



Danke vorab