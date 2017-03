von Dome Schu » Mi 22. Mär 2017, 12:59

Hallo liebe Comunity,



ich wollte einmal eine kleine Umfrage starten, was sinnvoller wäre als Bloggingmaschine für eine Weltreise zu kaufen. Das alte 11" Macbook Air 2015 mit mind. 256GB oder das neue Macbook 12" 2016 in der Standardausstattung. Ich werde voraussichtlich zwei Jahre unterwegs sein und ich suche ein Gerät wodrauf ich mich weitestgehend verlassen kann. Ich werde von den zwei Jahren mind. ein Jahr zelten, also es wird wohl unter Umständen recht staubig werden.



Was für das 11er spricht: Die in meinen Augen bessere Tastatur



Was für das 12er spricht: Neuer, fast 200gr leichter - Was sehr viel ist!



Preistechnisch nehmen die beiden Geräte sich ja fast nichts.



Ich würde wohl eher zum 12er tendieren. Hätte auch gar keine Probleme nur mit einem Port klarzukommen, aber habe ich nun eben schon viel über die schlecht verarbeitete Tastatur gehört, dass diese bei einigen Leuten immer mal wieder festhakt und dann nicht mehr funktioniert.



Sind das nur Einzelfälle oder passiert das wirklich häufiger?



Vielen Dank für eure Antworten.