von Mischa Coggdayl » Sa 11. Mär 2017, 16:53

Hallo.Ich möchte mich gleich mal dafür Entschuldigen falls ich im falschen Forum poste; ich war mir nicht ganz sicher ob das hier eher ein MacOS oder Bootcamp Thema ist.Ich hab hier ein Thema für dass ich mich schon quer durch verschiedenste Foren und Seiten gegoogelt habe, aber noch nicht wirklich zu 100% eine zufriedenstellende Antwort gefunden habe.Folgendes: ich stand vor der Wahl mir einen neuen Win basierenden PC zu kaufen, oder eben einen Mac. Habe mich dann für einen sehr leistungsstarken iMac late 2012 entschieden. Einziges Manko: keine SSD. Er bootet und lädt sämtliche Programme schneller als meine alte Windows Kiste, aber warum nicht aus den 37 Sek, die er zum booten braucht, 17 Sek machenJetzt gab es dazu auf "ifun" einen recht interessanten Artikel dazu( https://www.ifun.de/erfahrungsbericht-imac-ueber-usb-3-0-von-externer-ssd-starten-91211/ " target="_blank) , wie man Mac auf eine Externe SSD USB3 Platte packt und diese auch bootfähig ist. Allerdings wurde in dem Artikel noch MacOs el Capitan verwendet.1. Frage hierzu: hat hier jemand Erfahrung mit Sierra? Hier und da hab ich in Kommentaren im Netz von Problemen gelesen.2. Frage gleich hinten nach: Ich hab mir den Mac hauptsächlich fürs Arbeiten gekauft - das heißt Adobe CC. Im Beitrag auf ifun zb. ist in den Kommentaren zu lesen, dass einige Programme (darunter eben Adobe CC), eine externe SSD nicht als Systemplatte erkennen und immer wieder nach einer "Seriennummer" (??) fragen, bevor sie starten. Hat jemand sowas erlebt? Würde mir dann nämlich nicht viel Zeit durch solche "Schikanen" sparenDer zweite Teil meines Themas betrifft Windows. Ich hab neben 2 Spielen auch noch eine Handvoll Programme die Win basierend sind. Deswegen möchte ich mir neben MacOs Sierra auch noch Win7 installieren. Die Frage ist nur: wie am besten? Ich hab schon gelesen dass Bootcamp nur funktioniert wenn Win auf der selben Platte liegt wie MacOs.Deswegen Frage 3: Mac auf eine externe SSD packen und Win 7 gleich mit darauf? Geht das? Hat das schon jemand gemacht? Oder wäre es besser Win auf eine eigene SSD zu tun? Hab hier im Forum einen link dazu gefunden dass das geht: http://bleeptobleep.blogspot.co.at/2013/02/mac-install-windows-7-or-8-on-external.html " target="_blankIst nur fraglich ob das nötig ist...4. und letzte "blöde" Frage: hab gelesen die externe SSD USB3 Platte sollte unbedingt UASP unterstützen, sonst bringt das ganze gar nichts von der Geschwindigkeit her. Viele kaufen sich hierfür ein Gehäuse welches UASP Unterstützung bietet und stecken die SSD dann dort rein. Ich habe aber eine externe SSD von Samsung gefunden, welche von Haus UASP bietet. Ich nehme mal an, das zusätzliche Gehäuse spare ich mir damit?Ich bin für sämtliche Ratschläge offen, je einfacher desto besser