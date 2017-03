von blue_lotus » Fr 3. Mär 2017, 03:43

Ich möchte ein Benutzerkonto von einem Backup wiederherstellen.

Das Backup wurde mit ChronoSync erstellt.

TimeMachine nutze ich nicht.

Das Nutzerkonto ist per FileVault verschlüsselt.

Ich verwende derzeit MacOS 10.9. Ein Update von MacOS will ich erst später machen.



Ich erinnere mich, wie ich das schon einmal gemacht habe, und meine, indem ich den Mac im Recovery-Mode gestartet habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie es dann weiter ging. Ich meine, daß ich das Konto wiederhergestellt habe, ohne eine Neuinstallation durchzuziehen.

Ich kann aber bei den Dienstprogrammen im Recovery-Mode nichts finden, was die gewünschte Funktionalität bereitzustellen scheint.

Ich habe dann den Migrationsassistenten versucht. Das sah vielversprechend aus. Das Programm zeigt mir auch die Backupplatte an. Ich kann aber keine Nutzerkonten auswählen, wie es scheint.



Für Ideen oder Hinweise wäre ich dankbar. Mit manuellem Kopieren und Anlegen von Ordnern im Finder möchte ich nicht nicht beschäftigen, da es meiner Erinnerung nach auch über offizielle Funktionalität ging.