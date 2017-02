von andreamathis_86633 » So 19. Feb 2017, 22:41

Hallo zusammen



Leider habe ich etwas unüberlegt mein Macbook Pro mit dem neuen Betriebssystem Sierra upgedatet und akzeptiert, dass mein "Schreibtisch" und meine "Dokumente" in die iCloud verschoben werden. Ich dachte, vielleicht macht das Sinn, und erwartete, dass ich das später auch noch in den Einstellungen ändern kann.



Nun stelle ich verdutzt fest, dass ich das nicht manuell einstellen kann in den iCloud Einstellungen. Wenn ich die Synchronisierung deaktivieren will, sagt mir das System, dass meine beiden Ordner "Schreibtisch" und "Dokumente" von meinem Macbook Pro gelöscht werden und nur noch in der iCloud vorhanden sind.

Habe ich das richtig verstanden: Ich habe mit dem Update und dem Akzeptieren des Verschiebens, lokaler Speicherplatz unwiderruflich gegen iCloud-Speicherplatz eingetauscht? Ich werde nämlich jetzt schon aufgefordert, meinen Speicherplatz zu erweiteren auf 50GB (natürlich kostenpflichtig).



Ich bin sauer, weil ich nicht alle meine Daten auf der iCloud Apple preisgeben will, auch will ich keinen zusätlichen iCloud-Platz kaufen...



Gibt es eine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen? Leider habe ich keine backup-Möglichkeit mit Timemachine...ich weiss, kapitaler Anfängerfehler, aber ist halt so. Muss ich in Zukunft ändern. Kennt aber jemand für die jetzige Ausganslage eine Problemlösung? Ich möchte meinen lokalen Speicher wieder zurück!



Bin froh für Tipps.



Herzlichen Dank.

Andrea