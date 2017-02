von Elisa Schütz » Sa 18. Feb 2017, 17:05

Hallihallo ihr Lieben,



ich habe eine dringende Frage! Soeben bin ich noch beim Fotos anschauen via Vorschau (Nein, ich benutze nicht 'Fotos', die App) und möchte weniger Dateien auswählen, als ich plötzlich aus versehen die Auswahl ganze aufhebe und aus Gewohnheit auf 'cmd + z' klicke - schwupps! Alle Fotos die ich beim letzten Kopiervorgang von meiner NAS herübergezogen hatte, sind weg.

Ich bin gerade unterwegs und wollte die Fotos bearbeiten - zu Hause habe ich sie also noch - die Frage ist nun nur: kann ich jene Dateien gerade zurückholen durch beispielsweise eine andere Tastenkombi?

Im Mülleimer ist nichts zu finden und auch unter den Dateinamen finde ich die gesuchten Fotos nicht mehr auf meinem MacBook Pro.



Ich habe oben in der Leiste gesehen, dass 'cmd + z' tatsächlich den letzten Schritt rückgängig zu machen scheint, doch ein sonst ebenso übliches 'wiederholen' findet man nicht.

Könnt ihr mir weiterhelfen?



Danke bereits im Voraus!