von spankysimi_145547 » Do 16. Feb 2017, 00:12

Hallo an alle!1) Ich habe versehentlich einen von 5 accounts in meinen Mail program gelöscht.2) Wollte ihn dann doch wieder anlegen. Wenn ich jedoch mein account auswähle geht es noch,wenn ich aber das Passwort dazu eingebe und "weiter" drücke, wird das anmelde fenster immail program ganz grau und ich kann nur "Abrechen". Sonnst bleibt es ewiggrau und es tut sich nichts.3) Im Frust des Momentes hab ich hier und da im Netz gelesen und immer mehr Sachen-Ordner gelöscht.Ich denke der Account ist jetzt auf diesen Rechner korrupt genug----Wenn ich jedoch versuche von Time Machine das program "Mail" wiederherzustellenbekomm ich Meldung von wegen "Wird Benötigt von Osx und kann nicht geändert werden etc etc"Kann ich irgendwie das ganze program auf den stand von gestern bringen ohne den ganzen Rechner wiederherzustellen? Ich habe nämlich seit gestern viel Musik und andere Sachen gemacht und will nicht riskieren die Projekte zu verlieren-ändernWäre sehr sehr dankbar um jede hilfreiche info