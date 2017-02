von Dominik Barth » So 5. Feb 2017, 01:28

Hallo forum!!



Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen... und Tipps geben



MacBookPro mid 2010

8 gb ram

Zurzeit osx sierra



Also vor paar tagen war noch normale hhd und yosemite danach upgrade.mit ram und ssd, hhd ins dvd.laufwerk und ssd und hhd zur fusiondrive kombiniert, und via internet wiederherstellung automatisch auf sierra.installiert da ich mit.dem erstellen von boot usb probleme hatte da ich auf meinen apple id.kein ios im einkaufskorb habe und.nur über umwege downloaden konnte, wie auch immer eigentlich hatt alles geklappt nur die problem die ich vorher hatte treten noch immer auf, manche apps starten nicht, chrome, abelton, siri, fotos der rest funktioniert und keine tastatur bleuchtung (was mir prinzipiell egal ist)



So jetzt meine überlegung, sollte ich vorher osx snow leopard installieren und kaufen und dann upgraden wurde das.eher helfen? Ich habe echt schon alles ausprobiert und bin verzweifelt



Danke schon mal