von Pcki » Sa 4. Feb 2017, 05:23

Also ich habe folgendes Problem.Wenn ich viele Dateien von meinem NAS auf mein MacBook kopieren will klappt es am Anfang normal. Dann wird das kopieren langsamer und dann stoppt das kopieren. Ich kann dann auch keine Internetseite mehr aufrufen (Ladebalken bleibt bei 1/3 stehen) und das MacBook zeigt mir an das die Verbindung zum NAS verloren gegangen istWlan Verbindung wird noch angezeigt.Ich muss dann immer Wlan Deaktivieren und neu Aktivieren damit ich wider Surfen kann. Beim Kopieren kommt dann wieder das gleiche Problem.Bisher konnte ich es immer damit lösen, die Wlan Einstellungen zu löschen und das MacBook danach neu starten. Das ein paar mal mache und es klappte dann wieder normal.Nur muss ich das nach JEDEM Update aufs neue machen. Darauf hab ich einfach kein Bock mehrHabe Gestern MacOS neu installiert (ohne Formatieren) und das Problem ist immer noch daSoftware: MacOS SierraHardware: MacBook Pro Retina 2014FritzBox 7490 im 5GHZ (automatisch)