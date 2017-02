von peter.kotte_144278 » Sa 28. Jan 2017, 18:36

Hallo, ich bin neu hier und finde ihr seid ein sehr kompetentes Forum mit tollen Moderatoren, die zeitnah reagieren und vielleicht könnt Ihr mir bei meinen Fragen weiterhelfen.

Ich wollte von meinen jetzigen iMac mit OS X Mountain 10.8.5 auf macOS Sierra updaten. Technische Voraussetzungen müssten gegeben sei (8GB Speicher, 960 GB Festplatte frei).Hintergrund ist, das Firefox bis Ende des Monats OX 10.8.5 nicht mehr unterstützt.

Meine Fragen:

1. Ich wollte ein Backup mit Time Machine machen, falls was schief läuft, was mache ich beim Update bei Sierra – externe Festplatte am Computer lassen oder lieber trennen und dann später nochmals mit Sierra eine neue Sicherung machen, hat Sierra mit Time Machine neue Regeln?

2. Falls das Update auf Sierra geklappt hat, was ist mit den Programmen die zusätzlich installiert wurden – wie Office Mac, Adobe Elements, sind die dann weg oder können sie dann neu installiert werden?



Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!