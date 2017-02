von Stanislaw Hudin » Mi 25. Jan 2017, 15:42

Moin zusammen, ich bin ganz neu hier, aber nicht so ganz neu was  Produkte anbetrifft. Bin schon seit dem iPhone 4 dabei und besitze aktuell iPhone 7, dazu besitze ich ein MacBookPro 17" und jetzt habe ich mir auch ein iMac 27" 5k zugelegt. Allerdings nicht neu sondern auf eBay erworben, und dieser hat leider nur eine HDD. Deswegen habe ich mir jetzt eine Samsung 850 Evo zugelegt und auch diese erfolgreich eingebaut. Time Machine Backup drüber gebügelt und es läuft alles super "bis jetzt", nur eins stört mich und ich habe keine Ahnung was das ist. Eine Google suche war erfolglos, deswegen wende ich mich hier an die Community. Folgendes Problem habe ich, jedes mal wenn ich meinen Mac starte wird ein Ordner aufgemacht mit den Namen Version, dort sind noch mal zwei Ordner. Beide Ordner enthalten die Datei AppSandbox.tbdIch füge mal ein Bild hinzu.Schon mal danke für die Hilfe