von Bogdan Galca » Di 17. Jan 2017, 11:57

Hallo!





Habe einen sehr nervigen Fehler! Bei mir wechselt mein MBP einfach nach ein paar Sekunden das aktive Fenster.



zB: Wo ich gerade diesen Text schreibe, hat mir mein MBP schon 8-mal den Chrome-Browser ausgegraut, aber das Fenster ist noch offen und es ist auch nicht ersichtlich auf was er da wechselt.



Anderes Beispiel ich bin in einem Vollbildspiel und werde da auch komplett rausgewechselt auf den Desktop.



Hatte das schon mal jemand? Es könnte sein, dass es erst mit dem neuen Update gekommmen ist, aber ich weiss es nicht genau.



BTW wenn ich richtig mitgezählt habe, sind es bis jetzt 25 Fensterwechsel !!



Normalerweise hörts nach einiger Zeit wieder auf, aber jetzt grad hab ichs schon seit einer Stunde.



Mein Gerät: MBP11,1 13" Retina, MID 14', touchpad is derweil ich Maus angesteckt habe ausgeschalten.

System: MacOS Sierra 10.12.2





danke für eure Hilfe





mit freundlichen Grüßen (counter is bei 40 grad)





Bogdan