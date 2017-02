von Colambo » Mo 9. Jan 2017, 08:50

Hallo,



ich habe hier an einem Mac, mit aktuellem sierraOS 10.12.2, ein komisches Phänomen.

Es gibt hier verbundene Freigaben, welche von einem Windowsserver sind. Wenn ich jetzt z.B. im Finder mir den Inhalt anzeigen lasse, alles OK. Springe ich jetzt in diverse Unterordner und gehe von einem verzeigten Pfad nur einen zurück, kann es passieren das ich im Basispfad der Freigabe lande und hier aber nicht alle Ordner angezeigt werden. Nach ca. 30-40 sec. aktualisiert sich die Ansicht und alle Ordner sind wieder sichtbar.

Und um das noch verwirrender zu machen, dieses Phänomen tritt nicht regelmäßig auf. Es kann durchaus auch einige Zeit gut gehen.



Auch den check mit dem "Mount" in einem Terminalfenster habe ich auch schon gemacht, aber ohne Auffälligkeiten.

Wenn ich die Freigabe bei mir lokal verbinde (bin in einem anderen Netzwerksegment) hatte ich bisher dieses Phänomen noch nie.





Jetzt zu meiner Frage. Könnt ihr mir da vielleicht weiter helfen ????



Gruß

Chris

MacBook Pro 15", i7 quadCore 2.2GHz, 250 SSD, 8GB , SD , BT ...

iMac 20", Core2Duo 2.4 GHz / 250GB / 6GB

iPad 4 Retina , 32GB+Cellular + Tastaturhülle

iPod Nano 5.Gen. black , nice!