von muhackl666_141545 » So 18. Dez 2016, 16:59

Hallo,

ich nenne ein MacBook Pro 15 Zoll Anfang 2011 mein Eigen. (2,3 GHz, Core i7, 16 GB RAM, 1 TB Samsung SSD-Festplatte). macOS Sierra 10.12.1 ist installiert.



Seit einer Woche passiert folgendes ohne einen mir ersichtlichen Zusammenhang:

Ich versetze mein MacBook immer in den Ruhezustand, wenn ich es gerade nicht benutze. Dazu gehe ich über das "Apfel"-Menü und schließe das Display/den Decke des MacBooks nicht. Zum "Aufwecken" drücke ich auf eine Taste der per USB angeschlossenen Apple-Tastatur oder klicke auf der Maus. Bisher dauerte dieses Aufwecken dann weniger als 1 Sekunde.



Seit ca. 1 Woche dauert das Aufwecken ca. 30 Sekunden, bis ich mein Passwort eingeben kann.

Interessant für mich. Schließe ich den Deckel im Ruhezustand und öffne ihn zum Aufwecken, ist der Ruhezustand in 1 Sekunde beendet. Wo ist hier der Unterschied?

Bisher ergriffene Maßnahmen:

- PRAM-Reset

- SMC-Reset

- Festplatte aufgeräumt, damit genügend Speicher für evtl. Auslagerungen vorhanden ist (300 GB)



Was könnte diesen extrem verzögerten Ruhezustand ausgelöst haben?

Was ist der Unterschied zum Aufwecken per Öffnen des Deckels?



Vielen herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe.

Viele Grüße

Muhackl