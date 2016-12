von yves.plessen_141530 » So 18. Dez 2016, 16:31

Hallo! Vielen Dank für die schnelle Antwort!



Vorher war OS X Yosemite drauf installiert, jetzt erhalte ich beim Hochfahren aber ein OS Sierra Bild. Und mir war es egal welches IOS draufgespielt wird, wollte einfach über das Internet eines drüberinstallieren via den Punkt "macOS erneut installieren".



Habe mir die erste Fehlermeldung leider nicht aufgeschrieben, war irgendetwas mit "verification" wenn ich mich recht erinnere.



Ich habe lediglich versucht über das Internet neu zu installieren, was aber nicht geht, da ich dort immer Fehlermeldungen erhalten habe, zuletzt die "untrusted_cert_title".



PS: vlt ist das eine relevante Information: Die Batterie lädt nicht und ist bei 0%, und ist am Netzkabel angeschlossen.