von mac-christian » Sa 17. Dez 2016, 16:34

Buna sera signur Camenisch



Nein, normal ist das nicht. Normalerweise legt man die CD in das Laufwerk ein, dann öffnet sich iTunes (wenn man das nicht deaktiviert hat) und dann dauert es je nach dem vielleicht 5 Minuten (abhängig wie schnell das Laufwerk ist und wie es angeschlossen ist - USB1, USB2, USB3, Firewire, ATA oder S-ATA.



Was allerdings XLD ist und wozu man das braucht - negin idea. Mit iTunes kannst du die Musik als AIFF oder WAV importieren. Da auf der CD ja schon komprimierte Qualität ist, bekommst du auch mit noch so teuren Programmen / Hardware keine Studioqualität...



cordialmein, Christian