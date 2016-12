von sedl » Do 15. Dez 2016, 21:04

Moin,



das ist ein normales verhalten welche glaube ich mir 10.9 eingeführt worden ist. Ich denke in den Systemeinstellungen unter Allgemein kannst du es ändern. im aktuellen macOS Sierra heisst der Punkt "Fragen ob Änderungen beim Schließlich von Dokumenten beibehalten werden sollen."

So ähnlich wird der auch in 10.9 heissen.



Noch zur Erklärung irgendwann, wie gesagt ich meine in 10.9 hat Apple eingeführt das Programme die geschlossen werden obwohl noch Fenster des Programmes offen sind mit eben selbigen beim nächsten Öffnen wieder starten.



gruss



sedl