von rnbochum_140492 » Di 6. Dez 2016, 14:33

Hallo in die Runde,



ich benutze Mac Os 10.7.5 auf meinem Macbook pro 2009 und kann mit el Capitan nichts anfangen. Es ist elend langsam und unterstützt meine alten Adobe-Programme nicht. Ich würde gern auf yosemite umsteigen, finde im Netz aber keinen download dazu. Man wird immer auf apple verwiesen, die bieten aber nur noch Sierra an. Ältere Versionen werden nicht mehr angeboten. Ich habe diverse Websites besucht, u.a. Chip und giga, aber erfolglos. Wie komme ich jetzt an das gewünschte Betriebssystem?



Bitte helft mir, denn mit Lion funktioniert einiges inzwischen auch nicht mehr und die Fehlermeldungen häufen sich.



Viele Grüße

Regine