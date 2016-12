von Nader Abdallah » Di 6. Dez 2016, 13:32

Welches ist denn das passende OSx für meinen MAC? Ich habe mir jetzt Extra Mac OSx Leopard Version 10.5 2z691-6037-A gekauft, aber der MAC zeigt wieder nur den Blinkenden Ordner an.



Hier die Spezifikation von meinem MAC:



Model: - MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)

Operating System and Software

Original OS: - 10.5.7 Leopard.

Maximum OS: - Latest release of Mac OS X

Minimum OS: - OS X 10.5.7 Build 9J3050





Wer kann mir Helfen und sagen welche DVD ich genau brauche? Wäre euch unendlich dankbar!