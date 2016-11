von saarfuchs_139211 » Mi 16. Nov 2016, 08:54

*Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das mit die Setup-Routine beim Einrichten des neuen MacBooks fragt, ob ich ein Timemachine-Backup nutzen möchte? Ist das richtig?

*Soll ich zu diesem Zeitpunkt die USB3-Platte schon an das neue MacBook hängen?

*Erkennt das Setup, dass die USB3-Platte schon die richtigen und aktuellen Daten enthält?

*Kann ich bei dem Setup auch eine kabelgebundenes Netzwerk nutzen um die Backupdaten schneller zu übertragen. Derzeit nutze ich einen USB-Ethernet-Adapter.



Hallo Leute!Zunächst, ich kenne mich mit dem Mac noch nicht so aus, da ich aus der Windows-Welt kommeSeit Februar habe ich ein MacBook Air als Hauptrechner. Daran hängt eine USB3-Platte für meine Massendaten. Im Netzwerk habe ich einen Qnap-Server (mit eigenem Backupdienst für Timemachine), der die Backups speichert. Auf dem MacBook habe ich die Timemachine so konfiguriert, dass sie mir die interne Platte und die USB-Platte sichert. Soweit so gut.Nun bekomme ich in ein paar Wochen (so Apple will) ein neues MacBook. Gerne möchte ich die Installation meines alten Macbooks auf das neue übertragen. Wie gehe ich dabei am besten vor? Dazu habe ich die folgenden Fragen:Schon im Voraus besten Dank für Eure Hilfe und viele Grüße aus dem SaarlandJörg