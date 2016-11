von sedl » So 13. Nov 2016, 00:16

Moin,mit den Meldungen kann ich nichts anfangen. Aber schau mal in den Systeminformationen nach ob wirklich der gesamte RAM erkannt wird. Ich will dir ja keine Angst machen aber mache es wohl doch, so ähnlich war es bei mir als der MacPro seinen Geist aufgegeben hat. Erst fror er immer mal wieder ein, dann habe ich festgestellt das nicht alles RAM erkannt worden ist. Also ausgetauscht, daraufhin wurde ein anderer Riegel nicht erkannt. Das Ende vom Lied war leider ein Totalschaden.Okay so jetzt genug Angst gemacht, falls du noch einen weiteren Mac hast könnte du mal dessen System zum Starten via Targetmodus nehmen, so das System auf dem Book unterstützt wird. Ansonsten würde ich eine Installation auf einer Externen Platte machen und dann testen von der zu starten, tauchen da auch die Problem auf kann es eigentlich nur noch Hardware sein. Ganz ehrlich befürchte ich schon das es was mit der Hardware ist, da du ja gesagt hast das der Rechner auch bei der Recoverypartition Problem hat.grusssedl