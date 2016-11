von tslangsdorf_138632 » Mo 7. Nov 2016, 21:00

Hallo



Ich habe eine vermeintlich einfache Frage, finde aber keine Antwort bisher darauf, darum die Frage an dieses Forum:



Ich möchte mich bei bereits angemeldetem Benutzer ohne Verwendung der Maus mit einem anderen Benutzer anmelden. Es gibt diesen Menüpunkt "Benutzer wechseln", jedoch kenne ich weder eine Tastenkombination um diesen Befehl auszuführen noch einen Weg um z.B. via Tabulator an diesen Punkt zu gelangen.



Bei initialer Anmeldung kommt man ja mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Users direkt in das Passwort-Feld und meldet sich direkt mit Passwort und "Enter" an. So möchte ich auch den Benutzerwechsel abwickeln.



Vielen Dank und Gruß