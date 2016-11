von Nader Abdallah » Sa 5. Nov 2016, 17:05

Hey liebe Gemeinde,



ich verzweifel langsam! Mein Macbook Pro 2013 MID 2012 startet das OSx nicht mehr, es wird immer der blinkende Ordner mit dem Fragezeichen angezeigt. Es war mein Fehler ich habe das komplette Macbook formatiert!



Es steht keine Installations DVD zur Verfügung und auch kein zweites Macbook. Nur ein Windows Rechner und mehrere Festplatten sowie ein Brenner.



1. Interne Festplatte und Externe Festplatte per Transmac neu aufgespielt [Erkennt er nicht]

2. USB Paragon oder Apple Jack oder Linux an Macbook [Erkennt er nicht]

3. 20 Verschiedene OSx wie Snow Leo, Yosemite, Maverick installiert auf interne sowie Externe Festplatte und auch auf Rohlinge gebrannt [ Erkennt er nicht]



Egal was ich tue es kommt immer der Ordner mit dem blinkenden Fragezeichen.





Frage an die Experten, soll ich das Macbook begraben oder welche Chancen bestehen noch?